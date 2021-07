Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Besuch der anderen Art

Erfurt (ots)

Am Dienstagmorgen hörte ein Mann in Melchendorf, wie jemand an die Fensterscheiben und die Eingangstür seiner Werkstatt schlug. Da er einen Hilfesuchenden vermutete, öffnete der 58-Jährige die Tür. Ein unbekannter Mann betrat seine Werkstatt. Er warf Arbeitsgeräte um sich und war im Begriff seine Hose runter zu lassen. Als der Inhaber der Werkstatt den Unbekannten aufforderte dies zu unterlassen, warf dieser ein Telefon nach ihm. So schnell wie der Unbekannte aufgetaucht war, flüchtete er auch wieder über einen Gartenzaun. Was der Grund für die Aktion des Mannes war, ist noch völlig unklar. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell