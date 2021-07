Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad zerlegt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Leubingen machte sich gestern am helllichten Tag ein Dieb an einem Fahrrad zu schaffen. Eine 14-jährige hatte ihren Drahtesel früh am Morgen am Bahnhof an einem Fahrradständer angeschlossen. Eine unbekannte Person demontierte verschiedene bewegliche Teile des Fahrrads. So verschwanden der Sattel, Katzenaugen und Schutzbleche im Wert von etwa 200 Euro. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die die Tat möglicherweise beobachtet oder etwas Auffälliges gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 152864 entgegen. (JN)

