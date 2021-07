Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiedererkannt

Erfurt (ots)

Ein Mitarbeiter einer Erfurter Drogeriefiliale traute am Dienstagnachmittag seinen Augen kaum. Im Geschäft erblickte er einen Mann, der bereits am Vortag im Laden etwas gestohlen hatte. Er beobachtete den Mann und stellte fest, wie er mit einem Deo die Kasse passierte, ohne dafür zu bezahlen. Der Mitarbeiter sprach den unbekannten Mann an. Als der Dieb versuchte zu flüchten entwickelte sich eine Rangelei. Der 44-jährige Mitarbeiter wurde dabei verletzt, dem Täter gelang allerdings ohne seine Beute die Flucht. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, 180 cm groß, von schlanker Gestalt und hatte dunkelblonde Haare. Er war mit einem grauen Pullover mit weißem Brustpatch, kurzer Jeans und einem hellen T-Shirt bekleidet. Wer Angaben zu der Tat oder dem Täter machen kann, wendet sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 152639 an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0). (JN)

