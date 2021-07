Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag trieb ein Dieb sein Unwesen in der Fritz-Büchner-Straße. Er brach in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und beschädigte mehrere Vorhängeschlösser. Der Täter ließ drei Fahrräder und zwei Werkzeugkoffer mitgehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 3.500 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell