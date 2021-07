Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Diebestour

Sömmerda (ots)

Am Montagnachmittag ging eine 30-jährige Frau in Sömmerda auf Shoppingtour. Allerdings dachte sie gar nicht daran für die Waren zu bezahlen. In einem Bekleidungsgeschäft wurde sie schließlich erwischt, weil die Diebstahlssicherungen am Ausgang Alarm schlugen. Die Frau hatte Bekleidung im Wert von mehr als 350 Euro in einem Kinderwagen verstaut. Ihre Kinder gingen ihr dabei zur Hand. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet. Außerdem erhielt sie ein lebenslanges Hausverbot für den Laden. (JN)

