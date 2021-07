Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Simson unauffindbar

Erfurt (ots)

Zum Ärger eines 30-jährigen Mannes trieben sich Unbekannte am Wochenende in einer Tiefgarage in Kerspleben herum. Am Montagmorgen musste der Mann feststellen, dass seine metallic-blaue Simson S51 gestohlen wurde. Von dem Moped fehlt jede Spur. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Kleinkraftrad eingeleitet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell