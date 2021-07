Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autospiegel beschädigt

Erfurt (ots)

In der Andreasstraße fielen vier geparkte Autos dem Vandalismus zum Opfer. In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde sie beschädigt, indem Unbekannte sich an den Außenspiegeln zu schaffen machten. Insgesamt wurden vier Spiegel beschädigt. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist nicht bekannt. (JS)

