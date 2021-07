Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Ungebetenen Besuch bekamen Samstagnachmittag Mieter in der Innenstadt von Erfurt. Ein Unbekannter überstieg einen Zaun und gelangte so auf das Grundstück einer 51-Jährigen. Der Fremde verschaffte sich Zutritt zum Haus und richtete dabei Sachschaden an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Zeugen sahen, wie der Unbekannte gegen 17.00 Uhr wieder verschwand. Sie beschrieben den Einbrecher wie folgt: ca. 20 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Der Mann war von südländischem Phänotyp und trug ein weißes Hemd sowie eine dunkle Hose. Hinweise zu dem Mann nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/ 7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0150347 entgegen. (JS)

