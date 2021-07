Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Miese Masche

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Erfurter Innenstadt ein 51-Jähriger von zwei Unbekannten angetanzt. Der Mann traf in der Waagegasse auf die Fremden. Mit der Masche lenkten sie den Mann ab und stahlen ihm die Geldbörse. Die Gauner gelangten so an mehrere hundert Euro Bargeld. Von den Trickdieben fehlt jede Spur. (JS)

