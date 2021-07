Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Wasser gelandet

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Samstagabend gerieten in Kölleda zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren in Streit. Dabei wurde der jüngere Mann ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Die Streithähne waren beide erheblich alkoholisiert. Bis zu 2,3 Promille sorgen bei den Männern für entsprechende Gleichgewichtsprobleme. Im Gerangel landeten sie schließlich in einem angrenzenden Bach. Nach der ungewollten Abkühlung ließen die Männer voneinander ab. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell