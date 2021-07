Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitsmessung

Sömmerda (ots)

Am Samstag Vormittag führten Polizeibeamte der PI Sömmerda eine Geschwindigkeitsmessung in der Erfurter Straße in Walschleben durch. Die meisten Autofahrer hielten sich an das Tempolimit (50 km/h), sechs Fahrzeugführer/innen waren zu schnell. Der Spitzenreiter wurde mit 74 km/h gemessen. Den 33jährigen Opelfahrer erwartet nun ein Bußgeld.(TG)

