Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrfehler mit Folgen

Sömmerda (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda und der Rettungsdienst wurden am Freitagnachmittag zu einem Unfall nach Sömmerda in die Straße der Einheit gerufen. Hier hatte eine 50 Jahre alte Frau versucht mit ihrem Leichtkraftrad zu wenden. Hierbei stieß sie allerdings gegen eine Steinumrandung und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die Frau schwer und musste in der Folge medizinisch im Krankenhaus behandelt werden. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell