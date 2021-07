Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Erfurt (ots)

Am Freitagmittag kam es in Erfurt im Bereich der Gutenbergstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Hierbei parkte ein Paketzusteller sein Fahrzeug am Straßenrand. Als der Zusteller zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stieg eine männliche Person aus einem grauen Fahrzeug im Nahbereich. Der unbekannte Mann ging dann auf den Paketzusteller los und schlug diesen mit der Faust. Das Fahrzeug des Täters hatte vermutlich die Aufschrift einer Malerfirma.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche dem Lieferanten zu Hilfe kamen. Ebenso werden Zeugen, welche Angaben zur Sache, zum Fahrzeug oder zum Täter machen können, gebeten, sich unter der Vorgangsnummer 0149780/2021 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell