Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 59-Jähriger bei Unfall verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es zwischen Buttstädt und Rudersdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Citroen-Fahrer hatte sich auf der Landstraße verfahren. Er setzte den Blinker und wollte nach rechts in eine Feldeinfahrt abbiegen. Ein hinter ihm fahrender Kia-Fahrer setzte zum Überholen an. Plötzlich bog der Citroen-Fahrer nach links ab, um in einen anderen Feldweg einzufahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen den zwei Autos. Der 59-jährige Kia-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (JN)

