Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leichtes Spiel

Sömmerda (ots)

Erneut wurde in Sömmerda ein Mann Opfer von Dieben, weil er sein Auto nicht abgeschlossen hatte. Wie am Donnerstag bekannt wurde, war der 50-jährige Mann am 30.06.2021 mit seinem Opel Vivaro in Sömmerda unterwegs. Er suchte mehrere Baustellen im Stadtgebiet auf, ohne seinen Wagen zu verschließen. Am Nachmittag merkte der Mann, dass eine unbekannte Person unbemerkt sein Portemonnaie aus dem Auto gestohlen hatte. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell