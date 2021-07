Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handschellen statt Rohrschellen

Erfurt (ots)

Eine 32-jährige Frau aus der Andreasvorstadt erwartete am Donnerstagmorgen einen Klempner in ihrer Wohnung. Umso größer war die Überraschung, als sie der Polizei und nicht einem Handwerker die Tür öffnete. Die Frau wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht. Statt neuer Rohrschellen klickten für sie die Handschellen. Sie wurde noch am Vormittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zu allem Übel erhielt sie zudem eine Strafanzeige. Die Polizisten hatten in ihrer Wohnung auf einem Tisch Drogen aufgefunden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell