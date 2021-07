Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anlagebetrüger prellen Erfurterin

Erfurt (ots)

Eine 64-jährige Frau aus Erfurt wurde in dieser Woche Opfer eines Betrugs. Sie glaubte, ihr Geld in Bitcoin zu investieren und dabei hohe Renditen zu machen. Tatsächlich fiel sie auf Betrüger herein. Sie manipulierten die Frau am Telefon derart, dass sie einen fünfstelligen Betrag überwies. Als sie den Betrug bemerkte, war es bereits zu spät. Von ihrem Geld und den sogenannten Anlageexperten fehlte jede Spur. (JN)

