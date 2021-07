Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Mann?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am 21.06.2020 aus dem Augustinerkloster in Erfurt mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen zu haben. An den beiden darauffolgenden Tagen soll er erfolglos versucht haben, in das Kloster einzubrechen. Dabei entstand Sachschaden von mehr als 1.700 Euro. Wer erkennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1160) unter Angabe der Vorgangsnummer 0140051/2020 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell