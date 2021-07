Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Dieb

Sömmerda (ots)

Am Mittwochvormittag nutzte in Sömmerda ein dreister Dieb seine Chance. Er betrat unbemerkt eine Praxis in der Franz-Mehring-Straße, als eine Therapeutin in einem Behandlungszimmer zu Gange war. Aus einem Büro stahl die unbekannte Person mehrere Schlüssel im Wert von 200 Euro. Die Frau bemerkte erst, dass sie ungebetenen Besuch in ihrer Praxis gehabt hatte, als die Eingangstür beim Verlassen des Täters ins Schloss fiel. (JN)

