Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller leergeräumt

Erfurt (ots)

Drei Wochen war eine 31-jährige Mieterin nicht in ihrem Keller in der Pragerstraße. Als sie gestern Abend das Kellerabteil betrat, überraschte sie gähnende Leere. Ein Dieb hatte sich an zahlreichen Gegenständen bedient. Neben Elektroartikeln und Spielzeug verschwanden auch ein Weihnachtsbaum sowie ein Lattenrost. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehr als 2.700 Euro geschätzt. (JN)

