Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wem gehört das Fahrrad?

Erfurt (ots)

Am 18.06.2021 stellte die Erfurter Polizei das abgebildete Fahrrad sicher. Der Dieb wurde bereits schon ermittelt. Allerdings ist der Eigentümer des Fahrrads noch unbekannt. Der 20-jährige Täter hat das Fahrrad am selben Tag aus einem Hausflur in Erfurt gestohlen. Die genaue Anschrift konnte er aber nicht benennen. Wem gehört das abgebildete Fahrrad? Wer kann Angaben zu dem rechtmäßigen Eigentümer machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1152) unter Angabe der Vorgangsnummer 0137633 entgegen. (JN)

