Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl vereitelt

Sömmerda (ots)

Für einen Ladendieb ging gestern die Diebestour gehörig schief. Am Abend war der Täter in Sömmerda in einem Baumarkt unterwegs. Er packte einen Einkaufswagen mit Deckenleuchten voll und versuchte, durch den Notausgang zu verschwinden. Dabei hatte er aber nicht mit den aufmerksamen Mitarbeitern des Marktes gerechnet. Diese hatten ihn bereits im Visier. Als der Dieb merkte, dass er aufgeflogen war, versuchte er ohne Beute zu flüchten. Weit kam der 31-Jährige nicht. Er wurde von den Mitarbeitern gestellt und an die Polizei übergegen. (JN)

