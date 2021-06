Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Umdrehung

Erfurt (ots)

Eine Frau wurde am Dienstagabend in der Raiffeisenstraße von Erfurt Zeugin eines Verkehrsunfalls. Sie hatte gegen 22:00 Uhr einen Radfahrer beobachtet, der von der Straße abkam und am Fahrbahnrand mit einem geparkten Auto kollidierte. Der 43-jährige Mann verletzte sich dabei leicht, an dem Auto entstanden 600 Euro Sachschaden. Der Grund für die unsichere Fahrweise des Mannes zeigte sich schnell. Er hatte eine starke Alkoholfahne. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen stattlichen Wert von fast 2,7 Promille. Neben einer Blutentnahme erhielt der 43-Jährige eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell