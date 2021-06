Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Fahrradfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Am Schwemmbach in Erfurt kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad stadtauswärts auf einem Radweg unterwegs, als plötzlich ein 72-jähriger Radfahrer vom Albrecht-Dürer-Weg auf die Straße Am Schwemmbach fuhr. Die Radfahrer stießen zusammen und stürzten. Dabei wurde der ältere der beiden Männer leicht verletzt. Der 32-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell