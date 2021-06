Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe vertrieben

Erfurt (ots)

Erst vor einer Woche versuchten Diebe eine Porsche von einem Autohausgelände in Daberstedt zu stehlen. Die Täter wurden erwischt. Zwei von ihnen landeten dafür hinter Gittern. In der Nacht zu Dienstag versuchten Diebe erneut ihr Glück. Eine Überwachungskamera hatte zwei Männer auf dem Firmengelände erfasst. Der Sicherheitsdienst sprach das Duo über Lautsprecher sprach an und vertrieb sie so. Erst am Morgen wurde festgestellt, dass von einem Porsche die Seitenscheibe zerstört war. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell