Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Bäckerei eingebrochen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht belieferte ein Zulieferer eine Bäckereifiliale in Ilversgehoven. Als er gegen 03:30 Uhr eintraf, entdeckte er ein offenstehendes Fenster und rief die Polizei. Die Beamten stellten im Objekt keine Personen fest. Allerdings hatten Einbrecher ihr Unwesen in der Bäckerei getrieben und bereits das Weite gesucht. Ein Fenster und eine Tür waren beschädigt, mehrere Schränke und die Kasse durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Diebe leer aus. Im Bereich der Bäckerei wurden zwei gestohlene Fahrräder aufgefunden. Ob diese mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell