Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bleifuß mit Folgen

Landkreis Sömmerda (ots)

Einer 35-jährigen Frau wurde Dienstagmittag im Landkreis Sömmerda ihr Bleifuß zum Verhängnis. In Frohndorf war sie mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass gegen sie eine behördliche Entziehung der Fahrerlaubnis vorlag. Zudem schlug bei ihr ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine an. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen die 35-Jährige wurde Anzeige erstattet. (JN)

