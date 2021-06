Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Offenes Auto wird zum Verhängnis

Sömmerda (ots)

Nur für kurze Zeit lies ein 58-jähriger Mann am Dienstagnachmittag in der Erfurter Höhe von Sömmerda sein Auto unverschlossen stehen. Ein Dieb nutzte seine Chance und bediente sich aus dem VW Golf. Der Langfinger ließ ein Portemonnaie mit Bargeld und Ausweisdokumenten im Wert von fast 500 Euro verschwinden. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Verschließen Sie grundsätzlich ihr Auto, auch wenn Sie sich nur kurz entfernen. Lassen Sie niemals Wertgegenstände im Auto zurück. (JN)

