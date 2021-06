Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gullideckel ausgehoben

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 26.06. zum 27.06.2021 haben Unbekannte in Markvippach mehrere Gullideckel am Straßenrand ausgehoben und daneben auf der Fahrbahn abgelegt. Geschädigt wurde dadurch glücklicherweise niemand. Es handelt sich hier nicht um ein Kavaliersdelikt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach Beobachtung einer Zeugin soll eine Gruppierung lautstark durch Markvippach gezogen sein. Wer kann Angaben zu dieser Personengruppe machen oder andere Hinweise geben? Informationen nimmt die Polizei in Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0145059 entgegen. (JN)

