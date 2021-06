Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grüner Daumen

Sömmerda (ots)

Zeugen meldeten der Polizei in Sömmerda, dass in einer Kleingartenanlage in der Frohndorfer Straße Cannabispflanzen wachsen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten vier Pflanzen zwischen 35 und 110 cm fest. Die Polizisten stellten sie sicher. Gegen den 44-jährigen Gärtner wurde Anzeige erstattet. (JS)

