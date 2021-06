Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böse Überraschung

Erfurt (ots)

Das Wochenende nutzten Unbekannte in der Warschauer Straße, um sich an einem abgestellten Lkw zu schaffen zu machen. Die Diebe drangen in das Fahrzeug ein und stahlen technische Arbeitsgeräte. Der Messbohrer, Werkzeugkiste und Bohrmaschine haben einen Gesamtwert von knapp 6000 Euro. (JS)

