Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebestrio gestellt

Erfurt (ots)

Brachial ging ein Diebestrio am frühen Samstagmorgen in Melchendorf vor. Mit Steinen zerstörten sie die Scheibe eines Dönerimbisses. Anschließend stahlen sie aus dem Laden die Registrierkasse. Dabei verursachten sie mehrere tausend Euro Sachschaden. Ihre Tat blieb allerdings nicht unbemerkt. Eine Zeugin wurde auf die Diebe aufmerksam und verständigte die Polizei. Eine Streife entdeckte die Täter in einem Gebüsch. Die jungen Männer im Alter von 17 bis 21 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Ihre Beute hatten sie auf der Flucht fallen lassen. Diese wurde von der Polizei sichergestellt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde das Trio wieder auf freiem Fuß gesetzt. (JN)

