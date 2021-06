Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiger Pkw gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag stahlen Unbekannte in der Gustav-Freytag-Straße einen hochwertigen Pkw. Das Auto (Toyota Land Cruiser) mit Erfurter Kennzeichen hat einen Wert von ca. 55 000 EUR. In dem Auto befanden sich noch persönliche Dokumente sowie Bargeld. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell