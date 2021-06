Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall mit hohem Sachschaden

Luthersborn (ots)

Am 26.06.2021 gerieten aus bisher ungeklärter Ursachen auf dem Geflügelhof Luthersborn mehrere Rundballen Heu in Brand. Diese Ballen befanden sich in einer Lagerhalle, welche in der weiteren Folge abbrannte. Die in der Lagerhalle befindlichen Geräte wurden ebenfalls zerstört. Laut Angaben des 43-jährigen Verantwortlichen wird ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe vermutet. Die Feuerwehren aus Weißensee und Kindelbrück waren über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Kriminalpolizei aus Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (wo)

