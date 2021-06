Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 20.000 Euro Sachschaden

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der B4 in Gebesee zu einem Auffahrunfall mit hohen Sachschaden. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer hatte zu spät bemerkt, dass eine vor ihm fahrende Sattelzugmaschine mit Auflieger verkehrsbedingt anhielt. Der Lkw-Fahrer fuhr auf und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Der Lkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell