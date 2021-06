Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Telefonbetrüger reingefallen

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 58-jährige Frau aus Elxleben wurde in den vergangenen Tagen Opfer von Telefontrickbetrügern. Über mehrere Tage erhielt sie Anrufe, in der ihr ein Gewinn von mehreren zehntausend Euro in Aussicht gestellt wurde. Um die Summe zu erhalten, sollte sie die Codes von Google-Play Karten im Wert von 1.900 Euro übermitteln. In Erwartung auf einen hohen Geldgewinn, kam die Frau den Forderungen der Betrüger nach. Erst als der Gewinn ausblieb merkte die Frau den Betrug. (JN)

