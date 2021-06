Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Quad mit Straßenbahn kollidiert

Erfurt (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nordhäuser Straße. Ein 28-jähriger Quad-Fahrer hatte bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er überfuhr eine Mittelinsel sowie die Gegenfahrbahnen und kollidierte anschließend mit einer Straßenbahn die stadteinwärts fuhr. Dabei verletzte er sich leicht. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell