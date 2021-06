Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tierischer Einsatz

Erfurt (ots)

Zu einem tierischen Einsatz rückte die Polizei in der vergangenen Nacht in Erfurt aus. Eine Anwohnerin aus der Gotthardtstraße hatte gegen 02:00 Uhr im Hinterhof etwas gesichtet, dass sich in einem Baugerüst verfangen hatte. Eine Polizeistreife überprüfte den Hinterhof. Ein Marder hatte sich in eine missliche Lage gebracht. Noch bevor die Beamten zur Tat schreiten mussten, befreite sich das Tier selbst aus dem Gerüst und suchte schnell das Weite. (JN)

