Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuer gelegt

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochabend in die Prager Straße von Erfurt aus. Gegen 23:20 Uhr hatten Anwohner einen Brand in der 9. Etage eines Wohnhauses gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine unbekannte Person im Haus ein Feuer gelegt. Durch die Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht, sodass eine Evakuierung des Hauses nicht erforderlich war. Durch die Flammen wurden der Boden und eine Tür beschädigt sowie der Hausflur verrußt. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. (JN)

