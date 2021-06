Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Mitarbeiter stellte am Mittwochmittag in Wundersleben einen zerstörten Zigarettenautomaten fest. Unbekannte hatten versucht den Automaten zu sprengen. An Beute gelangten die Täter nicht. Allerdings beschädigten sie das Gerät und zahlreiche Zigaretten. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Ermittlungen ergaben, dass die Diebe wahrscheinlich am frühen Dienstagmorgen zugeschlagen hatten. Eine Zeugin war gegen 01:45 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell