Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Basecap geraubt

Erfurt (ots)

Ein 39-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in der Altonaer Straße beraubt. Er saß rauchend auf einem Geländer, als er von einem fremden Mann nach einer Zigarette gefragt wurde. Als er keinen Glimmstängel herausrückte, stieß der Täter ihn vom Geländer und versuchte ihn zu treten. Dabei verlor der 39-Jährige sein Basecap. Der Unbekannte nahm die Kopfbedeckung an sich und flüchtete. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 21-jährige Täter von der Polizei gestellt. Das Basecap ging zurück an seinen Besitzer, der Täter erhielt eine Strafanzeige. (JN)

