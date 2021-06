Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten angegriffen

Erfurt (ots)

Aufgrund eines Familienstreites rückte am Mittwochabend die Polizei in der Carl-Zeiß-Straße an. Ein 27-jähriger Mann war in der Wohnung ausgerastet. Er hatte verschiedene Einrichtungsgegenstände umher geworfen und dabei 1.000 Euro Sachschaden verursacht. Der betrunkene Mann zeigte sich wenig erfreut über den Besuch der Ordnungshüter. Er attackierte die Beamten mit Schlägen und Tritten. Außerdem bespuckte er sie und versuchte sie zu beißen. Auch auf dem Polizeirevier ließ sich der Mann nicht beruhigen. Er trat mehrfach nach den Polizisten und beleidigte sie. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er schließlich in eine Klinik eingewiesen. (JN)

