Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu schnell unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei führte am Dienstag auf der B4 in Elxleben Geschwindigkeitsmessungen durch. Innerhalb weniger Stunden überschritten fast 300 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Sechs Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der Schnellste von ihnen war mit 164 km/h unterwegs. Neben drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei, hat der Fahrer mit einem saftigen Bußgeld von mindestens 600 Euro zu rechnen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell