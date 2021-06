Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kurierfahrer angegriffen

Sömmerda (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag vor einem Kindergarten in Sömmerda einen Kurierfahrer angegriffen. Die beiden Männer waren aufgrund der Parksituation in Streit geraten. Als der 54-jährige Kurierfahrer die Polizei rufen wollte, griff der Mann ihn körperlich an und beleidigte ihn ausländerfeindlich. Zudem wurde im Gerangel das Handy des Fahrers beschädigt. Die Ermittlungen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung dauern an. (JN)

