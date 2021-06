Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit eskaliert

Erfurt (ots)

Am Dienstagabend gerieten drei Männer in der Straße Am Willroder Forst in Streit. Es folgte eine handfeste Auseinandersetzung. Zunächst stieß ein 43-jähriger Mann einen der anderen zu Boden. Anschließend wurde er von den beiden Männern beleidigt, bedroht, geschlagen und mit einer Bierflasche beworfen. Der 43-jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen wurden die beiden flüchtigen Täter im Alter von 18 und 20 Jahren bekannt gemacht. Alle drei Streithähne erhielten eine Strafanzeige. (JN)

