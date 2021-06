Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuerwehreinsatz in Weißensee

Landkreis Sömmerda (ots)

Brandgeruch riss in der vergangenen Nacht, kurz vor 03:00 Uhr, einen Hausbewohner in Weißensee aus dem Schlaf. Der 38-jährige Mann ging der Sache auf den Grund und stellte ein Feuer in der Küche fest. Alle fünf Hausbewohner brachten sich unverletzt in Sicherheit. Durch den Brand wurde die gesamte Küche verwüstet. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Es stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt am Kühlschrank das Feuer ausgelöst hatte. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell