LPI-EF: 9.000 Euro Sachschaden

Sömmerda (ots)

Am Montagmorgen wurde die Sömmerdaer Polizei um Hilfe gerufen. Eine 35-jährige Autofahrerin war in der Kölledaer Straße in eine Tiefgarage gefahren und hatte sich dabei mit der Höhe ihres Chevrolets verschätzt. Sie blieb mit ihrem Auto an einem Querträger der Tiefgarage hängen und fuhr sich fest. Durch den Unfall wurde Sachschaden von etwa 9.000 Euro verursacht. (JN)

