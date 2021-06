Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleines Insekt mit großer Wirkung

Erfurt (ots)

Einen gehörigen Schrecken jagte gestern Abend eine Wespe einem 20-jährigen Autofahrer ein. Der junge Mann war mit seinem BMW in der Johannesstraße von Erfurt unterwegs, als sich das kleine Insekt erst in sein Auto und später in seinem Hemd verirrte. Aus Panik verriss der Fahrer das Lenkrad und stieß gegen einen geparkten VW am Fahrbahnrand. Gestochen oder verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings wurden beide Autos massiv beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten. (JN)

