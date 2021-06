Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Mit Ärger musste am Montagmorgen ein 43-jähriger Mann in Straußfurt feststellen, dass Unbekannte seinen E-Scooter gestohlen hatten. Er hatte den Elektroroller über Nacht in einen Fahrradständer gestellt und gesichert. Trotz Schloss gelang es Dieben den E-Scooter im Wert von 500 Euro zu stehlen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell