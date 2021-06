Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Keller aufgebrochen

Erfurt (ots)

Am Wochenende trieben sich Diebe in der Theo-Neubauer-Straße von Erfurt herum. Anwohner stellten am Montagmorgen fest, dass sich Einbrecher in einem Tiefgaragenkomplex in gleich zwei Gemeinschaftskellern zu schaffen gemacht hatten. Sie ließen zwei Fahrräder, eine Fahrradgabel sowie Fahrradzubehör im Wert von mehr als 2.000 Euro verschwinden. (JN)

